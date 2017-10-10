ليبيا.. البرلمان يستكمل اليوم بحث تعديلات الصخيرات

عقد البرلمان الليبي برئاسة "عقيله صالح" جلسة بمدينة طبرق الاثنين لمناقشة بنود التقرير الذي قدمه رئيس لجنة الحوار النائب عبدالسلام نصية حول نتائج اجتماعات لجان الحوار بتونس.

وذكر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي الى أن البرلمان سيستكمل اليوم الثلاثاء مناقشة باقي النقاط واتخاذ القرارات اللازمة حياله.

يذكر أن النقاط الرئيسية التي نوقشت في تونس تتلخص في منح الثقة للحكومة ومهام القائد الأعلى للقوات المسلحة وكيفية اختيار المجلس الرئاسي وضمان حيادية السلطة التنفيذية و الالتزام بالجدول الزمني للفترة الانتقالية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أعلن مطلع أكتوبر احراز تقدم في جولة المحادثات الجديدة التي انطلقت من تونس. وأعلن مسلامة عن إحراز #طرفي_النزاع في ليبيا تقدما في #المحادثات الجارية في #تونس لبحث تعديل #اتفاق_الصخيرات للانتقال السياسي وإخراج هذا البلد من الأزمة.

وكانت بدأت في أواخر سبتمبر في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جولة محادثات بين ممثلي طرفي النزاع الليبيين برعاية الأمم المتحدة لبحث تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع في أواخر 2015 في المغرب، لوضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.



