الأمم المتحدة: تقدم في مباحثات تعديل اتفاق الصخيرات

أعلنت #الأمم_المتحدة أن اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل #اتفاق_الصخيرات الليبي التي جرت على مدار اليومين الماضيين، أظهرت تقدماً نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.

وأضافت أن الاجتماعات أظهرت توافقا في الآراء بين أعضاء اللجنة بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، كاشفة أنه تم التوصل إلى تقارب بشأن تحديد اختصاصات وصلاحيات كل هيئة من هذه الهيئات.

كما اتفقت اللجنة أيضاً على حجم #المجلس_الرئاسي ليقتصر على 3 أعضاء، وعلى عمليات صنع القرار في المجلس ومعايير ترشيح أعضائه.

هذا وأعلن مجلس النوب الليبي عودته إلى طاولة الحوار بشأن تعديل اتفاق الصخيرات الجارية في تونس.

وقال المجلس: "أبلغنا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، أنه قد استلم ردودا مكتوبة من مجلس الدولة حول القضايا الخلافية، ففي الوقت الذي نحيي فيه بعثة الأمم المتحدة ولجنتي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة، فإننا نعلن رفع تعليق حضور جلسات لجنة الصياغة، وعليه فإن لجنة الصياغة لمجلس النواب ستباشر عملها لاستكمال باقي أعمال التعديل".