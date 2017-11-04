بوادر اتفاق على تشكيل جيش ليبي موحد

كشف الناطق الرسمي باسم #الجيش_الييبي، العميد #أحمد_المسماري، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن المحادثات التي أجريت في القاهرة بين ممثلين عن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة #حفتر وممثلين عن حكومة الوفاق، توصلت إلى اتفاق تام بين الفرقاء الليبيين سيعلن قريبا.

وأشار المسماري إلى أن معظم نقاط الخلاف انتهت تقريباً، وأن الأطراف توصلت إلى اتفاق حول منصب وزير الدفاع في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع ضم وزارة الدفاع والقيادة العامة من دون إلغاء المنصب كلياً.

وكان أحد الضباط المشاركين في اجتماعات القاهرة العميد سالم جحا، قد كشف في تصريحات لقناة ليبيا أن المجتمعين توصلوا إلى هيكل تنظيمي مكتمل يشتمل على مستويات القيادة ويضمن توزيع السلطات، وأنه سيتم إنشاء مجلس للقيادة العامة للجيش يتكون من القائد العام، ورئيس الأركان العامة كنائب له، بينما سيكون مجلسا الدفاع والأمن القومي بمثابة الأجسام القيادية العليا برئاسة رئيس الدولة.

