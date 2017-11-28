مجلس الأمن يبحث ملف "الاتجار بالبشر في ليبيا"

بحث #مجلس_الأمن الدولي في جلسة له، الثلاثاء، ملف "الاتجار بالبشر في ليبيا".

وأعلنت الأمم المتحدة أن الحل السياسي والأمني في #ليبيا مطلوب للتصدي للاتجار بالبشر، ونوّهت بأنه على الجميع التعاون لإعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم.

من جهته، أكد مندوب بريطانيا في المجلس أنه من الممكن لحكومة متفق عليها في ليبيا أن تساعد على مكافحة #الاتجار_بالبشر.

بينما أشار المندوب الفرنسي إلى أنه يجب تمكين #المهاجرين لتشجيعهم على العودة الطوعية لبلدانهم.

فيما أكد مندوب إثيوبيا لدى المجلس أن جنوب الصحراء الليبية هو طريق المهاجرين إلى #أوروبا.

وتحدّث مندوب مصر عن أن الحدود والمناطق الصحراوية ملاذات آمنة لمهربي البشر.

فيما دعا مندوب السويد لجنة تقصي الحقائق من أجل التحقيق بجرائم بيع البشر في ليبيا.