ضوء أخضر أوروبي إفريقي لإجلاء المهاجرين من ليبيا

قرر زعماء دول أوروبية وإفريقية، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، إجراء عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة للمهاجرين الذين يشكلون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في #ليبيا، حسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون.

بعد موجة استنكار واسعة لعمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، جاء القرار بإجلاء طارئ للمهاجرين من هناك، خلال أسابيع قليلة أو ربما بضعة أيام.

وهي خطوة تمخضت عن اجتماع دول أوروبية وإفريقية، بينها ليبيا إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، بهدف إنقاذ ضحايا عمليات الاتجار بالبشر.

القرار أعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون على هامش القمة الأوروبية - الإفريقية في #أبيدجان.

دوليا تم التوصل إذن لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتشكيل آلية لوقف محنة #المهاجرين في ليبيا.

وإفريقياً، أكدت مفوضية السلم والأمن آلية مشتركة "إقليمية - دولية" ستشرع في إيجاد حلول عاجلة للإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى بلدانهم.

الصور التي أظهرت مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، ولم تثبت على وجه اليقين دقتها، هزت ضمير العالم، وسط نداءات بتكثيف الجهود لمحاربة مثل هذه الجرائم.