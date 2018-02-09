ليبيا.. انفجار بمسجد في بنغازي يوقع ضحايا

وقع انفجار، الجمعة، في مسجد بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي الليبية، وأسفر الهجوم عن سقوط قتيل و50 جريحاً في حصيلة أولية.

وأفاد شهود عيان بوصول عدد من الجرحى إلى مستشفيات المدينة بعد الانفجار.

وقال عماد السنوسي من كتيبة التدخل السريع في بنغازي لـ"العربية.نت" إن التحقيقات الأولية أكدت أن عبوة ناسفة وضعت في أحد مرافق مسجد سعد بن عبادة بشارع عبد الجليل بمنطقة الماجوري وتم تفجيرها عن بعد أثناء أداء صلاة الجمعة.

وأكد ان المنطقة التي طوقت بالكامل تجري فيها التحقيقات والمتابعة، نافيا أنباء تتداولها وسائل الإعلام عن حدوث انفجارات في مساجد أخرى.

هذا وشهدت بنغازي في 23 يناير الماضي، هجوما إرهابيا يعد الأكثر دموية وبشاعة خلال السنوات الماضية حيث انفجرت سيارتان ملغمتان، ما أدى إلى مقتل 41 على الأقل، وإصابة أكثر من 80 بينهم قيادات أمنية وعسكرية كبيرة وعناصر من الشرطة.

وقالت مصادر أمنية إن التفجيرين وقعا أمام مسجد بيعة الرضوان بينما كان المصلون يغادرون المسجد عقب صلاة العشاء.