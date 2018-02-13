ليبيا.. البرد يقتل رجلين من نازحي تاورغاء في المخيمات

كشفت مصادر إعلامية ليبية عن وفاة رجلين من نازحي #تاورغاء الموجودين في مخيمات "قرارة القطيف".

كما نقل رجل ثالث إلى المستشفى بسبب انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الواقعة شرق مدينة بني وليد.

يذكر أن أهالي #مدينة_تاورغاء بدأوا رحلة العودة إلى مدينتهم يوم الأول من فبراير، كما وعدهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا أن ميليشيات تابعة لمدينة #مصراتة منعتهم من الوصول.

وطالبت جهات من مصراتة بتأجيل عودتهم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة "فائز السراج" قد أكد سابقا على إصرار حكومته على تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين ممثلي تاورغاء ومصراتة.

وقال السراج في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إثر لقائه برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إنه: "لا مجال للتراجع عما تم إقراره بالإجماع بين المجلس البلدي لمصراتة والمجلس المحلي لتاورغاء بعد مفاوضات استمرت زهاء العامين".

وأكد أن عودة أهالي #تاورغاء تمثل مؤشرا على بدء مرحلة التعافي وخروج البلاد من الأزمة الراهنة.