ليبيا.. إصرار على استفتاء الدستور قبل الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأربعاء تمسكه بتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أعضاء المجلس إن الشعب هو صاحب القرار في قبول أو رفض مشروع الدستور، مطالبين بتهيئة الظروف لإنجاح العملية.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي بالمبعوث الأممي غسان سلامة، حيث بحثا خلاله تعديل الاتفاق السياسي.

إلى ذلك، أرسل أعضاء المجلس خطاباً إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشأن الاستفتاء

وأوضحت الرسالة أن مشروع الدستور بعد التصويت عليه من الهيئة التأسيسية المنتخبة أصبح ملكًا للشعب الليبي وهو صاحب القرار في قبوله أو رفضه دون وصاية من أحد إلا من خلال سلطة القضاء كما أن الدخول في مرحلة انتقالية رابعة يُعد استمرارًا لحالة الفوضى.

هذا وأشار أعضاء مجلس الدولة إلى قيام المجلس في جلسته رقم 24 المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر بالتصويت بالموافقة على مقترح مشروع قانون الاستفتاء واحالته لمجلس النواب للتوافق واعتماده وفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي.

