ليبيا.. الجيش يسيطر على معسكر الحيلة في درنة

أفاد مصدر في الجيش الليبي بأن قوة الردع بالمنطقة الوسطى والكتيبة 128، سيطرتا على معسكر الحيلة بمدخل درنة والذي كانت تتمركز فيه مجموعات من تنظيم القاعدة.



وافادت وكالة سبوتنيك نقلا عن المصدر ان اشتباكات حدثت في محور الحيلة شرق البلاد بين الجيش الوطني وجماعات الإرهابية في مدينه درنة ادت الى السيطرة على المعسكر الحيلة الذي كان مقرا للجماعات الإرهابية.

من جانبه أكد الناطق الرسمى باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن سلاح الجو شن غارات على مواقع الجماعات الإرهابية بالقرب من السدادة في مدينة بني وليد، والتي تأتي في إطار تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية.



وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي أن ضربات الجيش استهدفت بالتزامن مع الغارات الجوية في السدادة، استهدفت ايضا سيارات مسلحة تابعة لمجموعات إرهابية وعددا من المواقع في مدينة درنة.

