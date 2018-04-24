شقيق حفتر يكشف آخر التطورات عن قائد الجيش الليبي

كشف عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي خليفة #حفتر ، أن الأخير بصحة جيدة وأنه تحدث إليه قبل أيام.

وأكد عمران بالقاسم حفتر، في تصريحات الثلاثاء لمجلة "روز اليوسف" المصرية أن تفاصيل الأزمة الصحية التى مر بها حفتر ليست غامضة، ولا تستدعي كل ذلك الاهتمام، ولكن ضعف الأداء الإعلامي، باعتقاده، جعلها مثاراً للجدل على الساحة الليبية.

كما أشار إلى أن آخر اتصال هاتفي أجراه مع شقيقه فى باريس كان منذ 5 أيام حيث تبادلا أطراف الحديث وطمأنه الأخير على صحته، وقرب موعد عودته إلى ليبيا.

وعن شائعة وفاته، أكد أن بعض المغرضين يروجون لذلك، لا سيما جماعة #الإخوان، كاشفاً أن شقيقه استقبل شائعة وفاته بابتسامته المعهودة، مشدداً على أن حفتر اعتاد على هذه النوعية من الشائعات ولم يعد يكترث لها.

إلى ذلك، نفى أن تكون لديه اي معلومات حول موعد عودة حفتر إلى ليبيا، ولكنه أكد أن هناك استعدادات أمنية تجري حالياً تمهيدًا لعودته إلى أرض الوطن، بحسب قوله.