مجزرة بحقّ مهاجرين.. مقتل 15 وإصابة 25 غرب ليبيا

قُتل 15 مهاجراً إفريقيا من جنسيات مختلفة رمياً بالرصاص وأصيب العشرات، أثناء محاولتهم الهروب من معتقل سرّي يديره تجار البشر في مدينة بني وليد غرب ليبيا، بعد احتجازهم لفترات طويلة.

وكشفت منظمة "أطباء بلا حدود" أنّ أكثر من 100 شخص هربوا من سجن سري يديره المهربون قرب بلدة بني وليد، يوم الأربعاء الماضي، لكن تم إطلاق النار عليهم، حيث حاول محتجزوهم اعتقالهم مجدداً، فقُتل منهم 15 مهاجراً وأُصيب 25 ونجا آخرون.

وكان المستشفى المحلّي ببني وليد، استقبل مساء الأربعاء الماضي، أكثر من 20 مصاباً من المهاجرين الأفارقة، قال عيسى الصادق مسؤول بالمستشفى في تصريح لـ"العربية.نت" إنه "تمّ تقديم الإسعافات الضرورية لهم"، مؤكداً أن إصاباتهم وجروحهم "تتفاوت بين الخفيفة والبالغة الخطورة بعد تعرضهم إلى إطلاق رصاص في أنحاء مختلفة من أجسادهم".

وأشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان نشرته في وقت متأخر من أمس الجمعة، إلى أن بعض الناجين ومعظمهم من المراهقين من إريتريا وإثيوبيا والصومال الذين كانوا يسعون إلى اللجوء في أوروبا، كانوا محتجزين لفترات طويلة وصلت إلى 3 سنوات، وقالوا لها إنه "تمّ بيعهم عدة مرات في المنطقة المحيطة ببني وليد وبلدة نسمة القريبة من قبل تجار البشر".

وأضافت المنظمة أن الكثير منهم كانت "لديه ندوب ظاهرة وعلامات حروق كهربائية وجروح قديمة"، لافتة إلى أن الناجين أبلغوها أنهم تركوا وراءهم، ما يصل إلى 40 شخصاً معظمهم من النساء.

وتعتبر مدينة بني وليد التي تقع على بعد نحو 180 كلم جنوب غربي طرابلس، إحدى الطرقات المفضّلة لدى مهرّبي البشر بسبب موقعها، فهي تربط بين جنوب بني وليد والطريق السريع المتّجه شمالاً نحو العاصمة طرابلس، والمناطق المحبذّة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى أوروبا، نظراً لغياب حضور الدولة خارج المناطق السكنية وانعدام الرقابة الأمنية.

وفي شهر فبراير الماضي، لقي نحو 30 مهاجراً غير شرعي مصرعهم، عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يتكدّس داخلها 150 مهاجراً، جنوب شرقي بلدة بني وليد، وأصيب العشرات بجروح خفيفة وخطيرة.

ومع تكدّس الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بعد أن عجزوا عن العبور إلى أوروبا التي أغلقت منافذها البحرية لمنع وصولهم إلى أراضيها، تصاعدت الانتهاكات الموجهة ضدّهم خاصة من قبل العصابات المسلّحة، وتجار ومهربّي البشر، لتجد ليبيا نفسها في مواجهة ظاهرة لا تستطيع السيطرة عليها.