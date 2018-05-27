الجزائر.. عريضة لعدم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة

دعت 14 شخصية وطنية جزائرية الرئيس عبدالعزيز #بوتفليقة عبر رسالة مفتوحة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة.

وقالت الرسالة، التي كان من بين موقعيها، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، إن الوقت قد حان للأمة لتسترجع أملاكها، وإن الترشح لولاية جديدة يعتبر "خطاً جسيماً".

ويرى الموقعون على الرسالة أن نتائج سياسات بوتفليقة خلال العشرين سنة الماضية ليست مرضية، وأن التقدم في السن وحالة الرئيس الصحية تمنعه من التكفل بمهام تسيير الدولة.

وأصبح ظهور بوتفليقة نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح سنة 2014 لولاية رابعة والفوز بها دون أن يقوم بحملة انتخابية.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد ناشد عدة مرات الرئيس الجزائري للاستمرار في الحكم والترشح لولاية خامسة، وكذلك فعل حليفه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن بوتفليقة لم يعلن نيته بعد.