الجيش الليبي يسيطرعلى معقل أنصار الشريعة جنوب درنة

أفادت تقارير صحافية في #ليبيا بسيطرة الجيش الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" في مناطق جنوب غرب مدينة #درنة.



وقالت مصادر عسكرية ليبية إن جميع المناطق بالمدخل الغربي لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات #الجيش_الليبي.



وكانت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من #تنظيم_القاعدة قد سيطرت على المدينة بين عامي 2011 و2014.



أما نهاية عام 2014 فاستولى على درنة مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا #تنظيم_داعش.