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الحدث المغرب العربي

الجيش الليبي يسيطرعلى معقل أنصار الشريعة جنوب درنة

المصدر: الحدث.نت
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أفادت تقارير صحافية في #ليبيا بسيطرة الجيش الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" في مناطق جنوب غرب مدينة #درنة.

وقالت مصادر عسكرية ليبية إن جميع المناطق بالمدخل الغربي لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات #الجيش_الليبي.

وكانت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من #تنظيم_القاعدة قد سيطرت على المدينة بين عامي 2011 و2014.

أما نهاية عام 2014 فاستولى على درنة مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا #تنظيم_داعش.

كلمات دالّة

#ليبيا, #درنة, #الجيش الليبي, #تنظيم القاعدة, #تنظيم داعش

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