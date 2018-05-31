ليبيا.. الجيش يصد هجوماً على قاعدة عسكرية في سبها

تصدّت قوات الجيش الليبي، اليوم الخميس، لهجوم مسلّح مباغت شنّته "سرايا الدفاع عن بنغازي" ومجموعات تابعة للمعارضة التشادية على قاعدة #تمنهنت العسكرية الواقعة في مدينة #سبها جنوب البلاد.

وأعلن المكتب الإعلامي للكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الهجوم شنّه المسلّحون صباح اليوم الخميس، وﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻔّﺤﺔ، قبل أن يقوم ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺑﺎﻟﺮﺩ عليهم وطردهم خارج القاعدة، بعد اشتباكات دامت لساعات تدخلت خلالها طائرات سلاح الجو.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتيبة علي عبد الجليل، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪوﻦ حالياً ﻓﻲ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ" وﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ معهم.

وعن الخسائر البشرية، قال عبد الجليل، إن جنديين فُقدا خلال الهجوم الذي تزامن مع اقتراب الجيش الليبي من بسط سيطرته على مدينة درنة شرقي ليبيا، مشيراً إلى أن مصيرهما لم يعرف حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من اتفاق قادة الأطراف الرئيسية الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، على إعلان سياسي يقود إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن قاعدة تمنهنت تقع تحت سيطرة الكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للجيش منذ شهر مايو/أيار من العام الماضي، وتعدّ ثاني أكبر قواعد جنوب #ليبيا العسكرية بعد قاعدة الجفرة، ويستغل منها جزء كمطار مدني لتسيير الرحلات للمواطنين من وإلى المنطقة الجنوبية.