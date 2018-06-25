ليبيا.. أنباء عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في درنة

أعلنت مصادر ميدانية ليبية الاثنين مقتل زعيم تنظيم القاعدة في درنة، خلال اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحي التنظيم المتشدد في المدينة، التي تشهد معارك منذ أسابيع.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش قتلت عطية الشاعري، زعيم ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها" التابع لتنظيم القاعدة في منطقة وسط المدينة.

وكانت كاميرا قناة الحدث تمكنت اليوم من دخول مدينة درنة. وذكرت مصادر للحدث أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيعلن خلال ساعات استعادة المدينة بالكامل .

وكان الجيش الليبي شن حملة عسكرية لطرد مقاتلي داعش من درنة الساحلية. حيث كان التنظيم يتحصن زارعا الألغام في الشوارع بينما انتشر القناصة على سطوح الأبنية.

