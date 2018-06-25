ليبيا.. انتشال 948 مهاجرا و10 جثث ضمن 3عمليات

انتشل خفر السواحل الليبي 948 مهاجرا أفريقيا في قوارب مطاطية ضمن عدة عمليات إضافة إلى عشر جثث، حسب ما أكده مسؤولون في قاعدة بحرية.



وبذلك ارتفع عدد المهاجرين وغالبتهم من الأفارقة الذين يحاولون التوجه إلى إيطاليا قبل أن تتم إعادتهم إلى #ليبيا نحو ألفين خلال أسبوع.



وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم، أن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين في ثلاث مجموعات مختلفة شملت أكثر من مئتي امرأة وتسعين طفلاً، علماً أن عدد محاولات العبور انخفض بشكل حاد منذ يوليو 2017.

