الجيش الليبي يعلن السيطرة الكاملة على درنة

أعلن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، مساء الخميس، رسمياً تحرير مدينة #درنة من الإرهابيين.



وقال حفتر في خطاب متلفز: "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل نفوس الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".



وتابع حفتر: "نرفض أن تتحول ثروات #ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن "العالم يمنع الجيش من التسلح ويغض الطرف عن تلقي الإرهابيين السلاح".



وكان الجيش الوطني الليبي، قد استعاد، مساء الخميس، حي "المغار"، آخر معاقل المتطرفين في درنة.



من جهتها، أكدت مصادر عسكرية أن المنطقة الشرقية الممتدة من "امساعد" لغاية "بن جواد" باتت الآن تحت قبضة الجيش الليبي.



وأطلق حفتر في السابع من أيار/مايو هجوماً لطرد إرهابيين من مدينة درنة الساحلية، التي تعد 150 الف نسمة، وتقع على بعد ألف كلم شرق طرابلس، ويسيطر عليها متطرفون منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.



وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، تحاصر المدينة منذ عامين، ما زاد صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للسكان.