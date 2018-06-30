فاجعة.. رضّع بين ضحايا غرق مركب للمهاجرين قبالة ليبيا

يتواصل مسلسل غرق المهاجرين الأفارقة، الحالمين بالوصول الى سواحل أوروبا.. هذه المرة، قضى ثلاثة أطفال رضّع إثر غرق مركب للمهاجرين على بعد ستة كيلومترات فقط من سواحل ليبيا.

الناجون وعددهم 16 مهاجرا، قالوا إن 120 شخصا كانوا على متن المركب المطاطي عندما غرق على بعد ستة كيلومترات من الساحل. محاولات الهجرة إلى أوروبا تزداد باقتراب موسم الصيف، حيث تتحسن الأحوال الجوية، لكن مياه المتوسط لا تتوقف عن ابتلاع المهاجرين.. حيث غرق أكثر من ألف شخص منذ بداية العام الجاري..

هذا الوضع المأساوي، كان ولا يزال محل جدل بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة ليبيا التي تعاني هشاشة أمنية..

وبينما تطرح دول أوروبية إنشاء مخيمات لجوء مؤقتة في دول الضفة الجنوبية للمتوسط، ترفض أغلب هذه الدول مثل هذا الخيار..

وفي حالة ليبيا، أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، استعداده للرد على أي محاولة غربية تسير في اتجاه إنشاء قواعد عسكرية في جنوب ليبيا، بحجة محاربة الهجرة السرية.