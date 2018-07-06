جماعة مسلحة في ليبيا تخطف 3 فلبينيين وكورياً

اختطف مسلحون في ليبيا، اليوم الجمعة، 4 عمّال أجانب وعددا من الليبيين الذين يعملون فنيين بمحطة مياه في جنوب شرق #ليبيا.



وقال المكتب الإعلامي لجهاز "النهر الصناعي"، إن مجموعة مسلحة مجهولة، اختطفت اليوم، 4 مهندسين أجانب، 3 منهم من الجنسية الفلبينية وواحد من الجنسية الكورية، بعد اقتحام مقرّ منظومة النهر بجبل الحساونة جنوب غرب، وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة.



من جهته، قال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية لوكالة "رويترز" إن المجموعة اختطفت أيضاً في الهجوم الذي وقع صباح اليوم عمّالا ليبيين، إلا أنها أطلقت سراحهم لاحقا. ولم يذكر المسؤول ما إذا كان الكوري المخطوف من كوريا الشمالية أم من كوريا الجنوبية.



وفي سياق آخر، أعلن تنظيم داعش، اليوم، أن عناصره اختطفت عسكريين من القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، شرق مدينة ودّان التابعة لمحافظة الجفرة وسط ليبيا، دون الكشف عن مصيرهم.



وأوضح التنظيم في بيان نشره في صحيفة "النبأ" التابعة له، أن المخطوفين هما الضابطان العقيد عبدلله حمد بوعمود الزواوي والعقيد مصطفى ناصر الخريمي، وينتميان إلى قوات الجيش. كما قام بنشر صورهما وهما مقيّدا الأيدي ويرتديان البدلة البرتقالية التي يستخدمها التنظيم عادة في عمليات الإعدام.