مقتل 9 من "الحرس الوطني" بهجوم إرهابي شمال تونس

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن تسعة من أفراد الحرس الوطني قتلوا يوم الأحد في "هجوم إرهابي"، غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية أن الكمين نصبته "مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا في غار الدماء..لأعوان حرس كانوا في دورية على متن عربتين رباعيتي الدفع برمي قنبلة يدوية على السيارة الأمنية الأولى وحصول مواجهات بعد ذلك بالأسلحة النارية".

ويستهدف مسلحون يختبئون في مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات الأمن أحياناً. لكن حصيلة هجوم الأحد هي الأعلى منذ ثلاث سنوات وهو العام الذي نفذ فيه إرهابيون ثلاث هجمات كبرى.

وفي 2015 وقع هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتبنى تنظيم داعش الهجمات الثلاث.

وتونس في حالة طوارئ منذ ذلك الحين‭‭.‬‬‬‬‬‬

ويأتي هجوم الأحد بعد تعافي صناعة السياحة من آثار هجمات 2015. وتتوقع الحكومة استقبال أكثر من ثمانية ملايين سائح لأول مرة هذا العام بعد أن رفعت أغلب الدول الأوروبية حظراً على السفر إلى تونس وعادت كبرى وكالات السفر لتسيير رحلات إلى تونس من جديد.