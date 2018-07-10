سلامة: رفع حظر الأسلحة على ليبيا ليس من صلاحياتي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مسألة رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ليست سهلة مضيفا انه من الصعب أيضًا فرض عقوبات جديدة في الإطار الدولي الحالي.

وفيما يتعلق بمسألة رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا أشار سلامة إلى أنها لا تندرج ضمن صلاحياته مشددًا على أن هذه مسألة يجب أن يعالجها مجلس الأمن موضحا أنه لا يجب على أي شخص أن يرى في ليبيا تهديدًا للدول المجاورة وأنه لا يوجد مَخرج من الأزمة في ليبيا دون هوية وطنية أقوى تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز.

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي إّن ممثلي الدول المشاركة في اجتماع روما حول ليبيا ، توافقوا على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للعام المقبل بينما تدفع الدبلوماسية الفرنسية باتجاه إجرائها قبل نهاية العام الجاري في وقت واحد.



وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى إيطاليا ومصر والإمارات، بحضور ممثلين عن حكومات الجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، بصفة مراقب.

وناقش تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل المضي قدما لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والتي تتولى قيادة الجهود الرئيسية فيها الأمم المتحدة.





