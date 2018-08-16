حفتر يشدد على إبقاء حالة التأهب القصوى في الهلال النفطي

شدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى بمنطقة الهلال النفطي.

ودعا حفتر إلى وجوب دحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم في المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربًا.

إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي ، غسان سلامة، عن تأييده لإجراء الانتخابات الليبية شريطة أن يسمح الوضع القانوني والأمني بذلك، مؤكدا أن عدم إجرائها ليس أمرا مأساويا.

وقال سلامة إنه يؤيد فكرة الانتخابات لحل مشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات في السلطات التنفيذية والتشريعية.

معتبرا أن إجرائها يتطلب ثلاثة ضمانات، تتمثل في الحاجة إلى قانون تستند إليه، بالإضافة إلى وضع أمني لا يتم التدخل فيه، وتقبل للنتائج.