ليبيا.. مقتل 7 في هجوم لـ"داعش" شرق طرابلس

أكد مسؤول ليبي، الخميس، مقتل 7 في هجوم على نقطة أمنية شرق العاصمة الليبية طرابلس.



وأكدت مصادر أمنية متطابقة، من مدينة زليتن ( 150 كم شرق طرابلس ) تنفيذ تنظيم داعش هجوما مسلحا على بوابة "عين كعام" بمدخل المدينة الغربي فجر اليوم الخميس.

وأوضحت المصادر أن عددا من مسلحي داعش هاجموا البوابة فجر اليوم مستغلين عطلة العيد، حيث تقل الكثافة الأمنية فيها ووجهوا فوهات بنادقهم على أفراد الحراسة وألقوا قنبلة يدوية بجانب مبنى البوابة.

من جهتها، أعلنت إدارة الإعلان الأمني التابعة لمديرية أمن زليتن عن استقبال مستشفى المدينة لأربعة قتلى جراء هجوم تنظيم داعش.



وكتبت الإدارة، على صفحتها الرسمية، أن قوة أمنية تعاملت مع منفذي الهجوم وتم قتل أحد الإرهابيين، فيما لا تزال فرق أخرى تطارد بقية المسلحين المهاجمين.

وأكدت الإدارة أن البوابة أقفلت أمام المارة لأسباب أمنية، فيما ستعاد لها الحركة فور انتهاء التحقيقات الجارية.



وأظهرت صور حصلت عليها "العربية.نت" مشاهد للبوابة الأمنية بعد الهجوم عليها ووسط انتشار أمني كبير، بينما تظهر صور آخر مشاهد دماء القتلى داخل مبنى البوابة.

وأشارت المصادر إلى أن سلاسل الجبال القريبة من المنطقة والممتدة بين بني وليد شرقا وحتى ترهونة غربا مرورا بمنطقة كعام تعتبر من الأماكن الملائمة لعناصر داعش الفارة من سرت، حيث تمكنها جغرافية المكان من التنقل بحرية كاملة بين المدن لتنفيذ هجماتها.