داعش يتبنى هجوماً على نقطة تفتيش غرب ليبيا

أعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داتعش السبت مسؤولية التنظيم عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرقي العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن مقتل أربعة، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة هذا.

ووقع الهجوم يوم الخميس بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية.

وأفادت وكالة أعماق بـ"مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق الليبي بهجوم لمقاتلي الدولة الإسلامية".

وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها مقاتلو داعش الذي استفاد من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.



وأخرجت قوات محلية التنظيم الإرهابي من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016 لكن ليبيا ومسؤولين غربيين يقولون إن التنظيم سعى لتوحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية.



وتقود الأمم المتحدة جهودا للتحضير لانتخابات عامة في ليبيا تأمل أن توحد الفصائل المتناحرة في طرابلس وفي شرق البلاد.

