ليبيا.. انهيار وقف النار في العاصمة طرابلس

أنهى قصف عشوائي على مناطق مدنية وسط العاصمة الليبية طرابلس هدنة لم تصمد لأكثر من ساعات.

واستهدف القصف فندقاً وسط طرابلس يبعد نحو 100 متر فقط عن السفارة الإيطالية، وأوقع عدداً من المصابين، عدا عن أضرار بالغة في الفندق، ما دفع نزلاءه إلى مغادرته.

كما استهدفت صواريخ الميليشيات المسلحة المتصارعة في قلب العاصمة الليبية منزل مدنيين بمنطقة بن عاشور يقع على بعد 200 متر من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

كذلك سيطرت قوات اللواء السابع المهاجمة لطرابلس على أجزاء كبيرة من العاصمة، آخرها طريق المطار ومجموعة معسكرات، فيما تواصل تقدمها باتجاه وسط المدينة.

واندلعت الاشتباكات المسلحة منذ نحو أسبوع بين اللواء السابع، الذي يقول إنه ينتمي للحرس الرئاسي من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة أخرى.

إلا أن حكومة الوفاق، ورغم تبعية طرفي الاشتباكات في طرابلس اسمياً لها، اعتبرت قوات اللواء السابع خارجة عن القانون، بينما أعلن رئيس الحكومة، فايز السراج، أنه قد تم حله منذ مدة طويلة ولا شرعية له.

ودعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التي يثبت خرقها لوقف إطلاق النار.

وقد ردت على هذه الدعوات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان حذروا فيه المسؤولين عن تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا من المحاسبة على أعمالهم.