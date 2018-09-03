فوضى في طرابلس.. ودعوة أممية لاجتماع موسع

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة الأطراف المعنية لاجتماع موسع الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.

وقالت البعثة في بيان لها مساء الأحد، ان دعوتها تأتي بناءا على رغبة مختلف الفرقاء، بما فيها حكومة الوفاق الوطني بإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.

يذكر أن أكثر من 400 معتقل، فروا الأحد بعد أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية #طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع، وفق ما أفادت الشرطة القضائية في بيان.

وقالت الشرطة إن "المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب" على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن #عين_زارة ، من دون أن تحدد طبيعة الجرائم التي سجن هؤلاء بسببها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني من مديرية أمن طرابلس وصول 134 بلاغا عن سرقات لممتلكات خاصة، إلى مختلف مراكز الشرطة بالمدينة ، من قبل مواطنين على خلفية الفوضى المسلحة التي تعيشها طرابلس .