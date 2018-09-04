نائب ليبي: السراج يتحمل مسؤولية اشتباكات طرابلس

حمل النائب الليبي علي التكبالي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس، مطالبا باستدعاء الجيش الوطني بقيادة حفتر للتدخل ونزع السلاح من العاصمة.

حملّت وزيرة الدفاع الايطالية فرنسا قسماً من المسؤولية عن الأزمة الليبية الراهنة، مستبعدةً من جهة ثانية أيّ تدخّل عسكري لبلادها.



وقالت الوزيرة إنهً لا يمكن إنكار أن الوضع الحالي في ليبيا جاء بسبب تقديم أحدهم عام 2011 مصالحه على مصالح الليبيين وأوروبا نفسها، في اشارة الى التدخل الفرنسي.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الإيطالية روبيرتو فيكو قال في وقت سابق إن الوضع في ليبيا مشكلة خطيرة تركتها فرنسا لإيطاليا.

ومن المنتظر ان يَعقد الفرقاء اجتماعا موسعا اليوم دعت اليه بعثة الأمم المتحدة من اجل بحث التطورات الأمنية في طرابلس..



يأتي هذا فيما أجّل البرلمان جلسته الرسمية إلى الأسبوع المقبل بسبب توقف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وهو ما حال دون وصول نواب المنطقة الغربية إلى طبرق.. جلسة البرلمان كان من المقرر فيها بحث تعديل الإعلان الدستوري تمهيدًا لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام.