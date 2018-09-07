حفتر يلوح بتدخل الجيش الليبي حال تزوير الانتخابات المقبلة

قال قائد الجيش الليي خليفة حفتر، إنه يؤيد اتفاقَ باريس ودعوته لإجراء انتخابات نهاية العام، لكن إذا ثبت أن هذه الانتخابات غيرُ نزيهة، فسيتدخل الجيش لإجهاضها وفق قوله.

وأوضح حفتر، إن الجيش سيتحرك لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة، في الوقت المناسب ووفقا لخطة دقيقة ومدروسة.

وردا على التطورات الميدانية الدموية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، أوضح حفتر مساء الخميس في لقاء مع ممثلي القبائل الليبية، أن الجيش "سيتحرك لطرابلس في الوقت المناسب وبحسابات دقيقة، وتحريرها سيتم وفقا لخطة عسكرية مرسومة"، مؤكدا أن الأزمة في طرابلس "لابد أن تنتهي في أقرب وقت".

وأضاف أن الجيش الذي يسيطر على مناطق الشرق، يتلقى دعما وتأييدا كذلك من 85% من أهالي العاصمة طرابلس، لأنّه "دخل مجازفة محسوبة ولم يدخل للانقلاب على السلطة"، كما أنّه قاد "200 معركة ولم يخسر واحدة فيها".

