إعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس

في ليبيا، أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس بعد غلقه قبل أسبوع جراء المعارك، وفق ما اعلنت وزارة النقل في حكومة الوفاق الوطني.



وجاء فتح المطار بعد نحو ثماني واربعين ساعة من توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة وذلك برعاية الامم المتحدة. وقال وزير النقل ميلاد معتوق إن الرحلات ستستأنف تدريجيا".

ياتي هذا فيما رحب مجلس الأمن باتفاق طرابلس وصمود الهدنة.

الهدوء الذي عاد إلى العاصمة طرابلس جاء بعد اتفاق تم توقيعه من قبل ممثلين عن حكومة الوفاق والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وحولها، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.



جهود الوساطة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لقيت ترحيب أعضاء مجلس الأمن الذين دعوا جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية في جهود المصالحة الوطنية، مؤكدين رفضهم الحل العسكري.



