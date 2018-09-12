المبعوث الدولي يلوّح بعقوبات ضد من يخرق هدنة طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسلان سلامه لمناقشة الوضع الأمني في طرابلس.



وأشار المبعوث الأممي، بجاهزية المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع من يخرق وقف إطلاق النار في طرابلس مؤكدا أنه سيتم لاجقا بالإعلان عن الجهة التي استهدفت مطار معيتيقة وأن ثمة استعداد من كب الأطراف لإنجاح الترتيبات الأمنية.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، أوضح بأنه على علم بمن قام باستهداف مطار معيتيقة مرتين، متوعداً إعلان اسمه في حال استهدف المطار مرة أخرى.

وقال "نحن نعلم تماماً بمن قام باستهداف مطار معيتيقة مرتين وأقول له المرة القادمة سأعلن عن اسمه"..



