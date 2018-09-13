سلامة: نعلم من استهدف مطار معيتيقة الليبي وسنعلن اسمه

أوضح المبعوث الأممي إلى #ليبيا غسان سلامة بأنه على علم بمن قام باستهداف مطار معيتيقة مرتين، متوعداً إعلان اسمه في حال استهدف المطار مرة أخرى، لأنه قد خرق بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال سلامة: "نحن نعلم تماماً بمن قام باستهداف مطار معيتيقة مرتين وأقول له المرة القادمة سأعلن عن اسمه".



ولوّح سلامة بتدخل دولي حازم لمواجهة الانفلات الأمني الذي تشهده منذ أيام العاصمة #طرابلس.



وأشار سلامة إلى أن هناك ترتيبات أمنية جديدة ستتخذ في الأيام القليلة المقبلة رغم الأحداث.



وكان مسؤولون قد أعلنوا أن ليبيا أغلقت الأربعاء، مجددا المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس إثر إطلاق صواريخ صوبه، وذلك بعد خمسة أيام فقط من استئناف رحلات الطيران.



وكانت السلطات أغلقت المطار بسبب احتدام القتال بين عدة جماعات مسلحة متناحرة.



ولم يصب أحد بنيران الصواريخ التي أطلقت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء والتي لم تصب طائرات، لكن العنف قوض هدنة هشة بين الجماعات المتناحرة في طرابلس والتي توسطت الأمم المتحدة في التوصل إليها الأسبوع الماضي.



وهاجمت جماعات متمركزة خارج طرابلس فصائل منافسة داخل المدينة لتتمكن من الوصول إلى الأموال العامة والشركات ذات الصلة بالجماعات المسلحة، وهو أمر متكرر في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.



وقال مطار معيتيقة إنه نقل الطائرات وطواقمها إلى مدينة مصراتة شرقي طرابلس.



ومعيتيقة قاعدة جوية سابقة تستخدم في رحلات الطيران التجارية منذ أن ألحق القتال أضرارا جسيمة بالمطار الرئيسي في عام 2014.



وذكر المطار على صفحته على فيسبوك "تعليمات صدرت بوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي".