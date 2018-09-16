تقرير أممي يتهم "لواء سبل السلام" الليبي بتهريب اللاجئين

اتهم فريق الخبراء الأممي المعني بالشأن الليبي، لواء سبل السلام التابع للجيش الليبي، بالتورط في تهريب المهاجرين، رغم أنه مكلف من قبل الجيش الليبي بمكافحة الاتجار على الحدود بين ليبيا والسودان.



وقال فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس الأمن إن لواء سبل السلام يوفر الحراسة لقوافل المهاجرين من الحدود مع السودان مقابل عشرة آلاف دينار ليبي لكل شاحنة صغيرة، كما يقوم لواء سبل السلام باحتجاز المهاجرين وابتزازهم.

وقدَّر مدير مركز احتجاز الكفرة بوزارة الداخلية أن ما بين 800 إلى 1000 مهاجر يدفعون خمسة آلاف دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن الهجرة غير النظامية تؤجج الفوضى في ليبيا.