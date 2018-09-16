ليبيا.. حفتر يشكّل فرعاً لقيادة الجيش في غرب البلاد

أصدر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قرارًا يقضي بتشكيل مقدمة تتكون من عدة وحدات إدارية وتنظيمية لتمركز القيادة العامة غرب البلاد.



وطلب حفتر، من أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المستهدفة التحرك إلى غرب البلاد بالانتقال والوجود بشكل دوري كل بمقر تمركز وحدته في المنطقة الغربية، وتكليف من يرونه مناسبًا للخدمة في الفروع المشكلة بموجب أحكام".

وقد أصدر القائد العام، قرارًا بحل اللواء الرابع مشاة التابع لقيادة المنطقة الغربية، على أن تؤول كافة أسلحته وآلياته ومعداته وأفراده إلى اللواء 26 مشاة.



