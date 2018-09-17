الجزائر.. إقالات جماعية بعد خرق أمني بمطار هواري بومدين

أفادت مصادر لقناة "الحدث" فجر الاثنين بأن السلطات الجزائرية جمدت أرصدة أبناء ونساء الجنرالات الممنوعين من السفر (قائد الدرك السابق اللواء مناد نوبة، وقادة الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة، اللواء لحبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبد الرزاق شريف) .



هذه الإقالات شملت محمد تيارتي مسؤول الأمن في المطار وذلك بعد أن كشفت تحقيقات أوليه عن وجود تواطئ داخل المطار ساهم في تسهيل سفر القائد السابق المقال للناحية العسكرية الثانية اللواء "سعيد باي" رغم صدور أوامر قضائية عسكرية بمنعه من السفر مستخدما أوراق ثبوتية و مستندات مزورة تمكن "باي" من العبور عبر الإجراءات الأمنية للمطار والسفر إلى فرنسا برفقه عائلته وفقا لمصادر لوسائل إعلام محلية.

التحقيقات لم تتوقف عند الإقالات، فقد أمر المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري بإفادة مفصلة عن تفاصيل هذا الخرق.



إلى جانب القرار القضائي الصادر بحق "سعيد باي" فإن القرار شمل 4 ضباط من مراتب سامية.



وجاء ذلك القرار في إطار الحرب ضد الثروات المشبوهة لكبار المسؤولين والعسكريين والمدنيين التي أعلن عنها الرئيس بو تفليقه، والتي أمتدت أيضا إلى تجميد أرصدة أبناء الجنرالات الممنوعين من السفر ..