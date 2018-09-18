ليبيا.. تجدد المواجهات العنيفة بين الميليشيات في طرابلس

تجددت المواجهات المسلحة منذ فجر اليوم الثلاثاء جنوب العاصمة طرابلس بشكل عنيف بين الميليشيات المتناحرة، التي سبق أن وقَّعت مطلع سبتمبر الجاري اتفاقاً لوقف إطلاق النار بينها.



ولا تزال تسمع أصوات الاشتباكات بشكل عنيف قادمة من منطقة طريق المطار ومنطقة مشروع الهضبة، فيما قال مصدر أمني إن ميليشيا لواء الصمود التي يقودها #صلاح_بادي قائد فجر ليبيا السابق، تتقدم باتجاه منطقة المشروع.



وأوضح المصدر أن ميليشيات اغنيوة الككلي، التي تسيطر على منطقة المشروع تحشد قواتها حاليا بشكل كبير في محاولة لصد التقدم، لكنه نفى أن يكون اللواء السابع القادم من ترهونة والمتمركز في جنوب شرقي العاصمة ضمن المعارك الحالية.



وحصلت "الحدث" على فيديو يظهر حدة الاشتباكات في مسار الخط الأول من منطقة المشروع وسط منازل الأهالي، حيث تظهر بشكل جلي خلال الفيديو عمارات الخط الأول من منطقة المشروع ووقوعها وسط الاشتباكات باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تحاول قوات الحكومة الانتشار في مناطق الاشتباك.



وكان ملتقى القبائل المنعقد في #ترهونة السبت الماضي أمهل حكومة الوفاق ثلاثة أيام لحل #الميليشيات وأصدر قراراً بإلغاء شرعيتها ونقل أسلحتها وعتادها لقوات نظامية، مشدداً على دعم القبائل للواء السابع وعمليته العسكرية التي أطلق عليها عملية "تطهير #طرابلس من الميليشيات"، رغم غموض ولاء ومكونات هذا اللواء حتى الآن.