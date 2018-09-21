حفتر: لا صلة للجيش الليبي بالجماعات المتقاتلة في طرابلس

نفى القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، خلال لقائه قبيلة العواقير وعدداً من أبناء قبائل شرق ليبيا، الخميس أي صلة للجيش الليبي بالجماعات المسلحة التي تتحرك في #طرابلس، مشيرا إلى أنها تحركات ارتجالية.



وأوضح أن تحرك الجيش باتجاه طرابلس سيتم في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح، مؤكداً أن القانون سيلاحق الجميع فيما يخص الدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس.



وكانت المعارك المستمرة لليوم الثالث على التوالي في جنوب العاصمة الليبية #طرابلس اشتدت منتصف الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، أن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى تسعة قتلى و13 جريحاً، مؤكدةً أن الأرقام مرجحة للارتفاع بسبب استمرار المواجهات. كما أشارت إلى نزوح ما يقارب من 300 عائلة من مناطق الاشتباكات.



ولا تزال حكومة الوفاق عاجزة عن إجبار الميليشيات المتصارعة على وقف القتال والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينها برعاية أممية في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

