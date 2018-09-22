اشتباكات طرابلس متواصلة.. ورئيس مؤسسة النفط: الوضع خطير

في ليبيا.. تتواصل الاشتباكات في العاصمة طرابلس فيما كشفت مصادر طبية أن اشتباكات أمس الجمعة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.

لترتفع حصيلة القتلى إلى 106 وذلك منذ اندلاع الصراع المسلح آواخر أغسطس الماضي.

وأشار البيان الرسمي إلى أن ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

لليوم الرابع على التوالي، اشتدت السبت، المعارك المستمرة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، باستعمال الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط مخاوف متزايدة من انفجار الوضع.



وأظهر مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي للواء السابع، قصفا مدفعيا وصاروخيا باستعمال الأسلحة الثقيلة والمدرعات، أكد خلاله ارتفاع معنويات قواته، وأعلن في بيان وصول تعزيزات إلى محاور القتال، من أجل مطاردة الميليشيات المسلحة وإخراجها من طرابلس، وذلك في إشارة إلى استمرار المواجهات لأيام أخرى.

وتجّددت الاشتباكات في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار التي التزمت به الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي بإشراف الأمم المتحدة، وهي تدور بالأساس بين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ السابقة.

وفي ظلّ هذه التطورات الميدانية، حذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من تعرض عاصمة البلاد لأزمة وقود، بسبب تدمير معظم المخازن النفطية في طرابلس، نتيجة للصدامات المستمرة بين الجماعات المسلّحة.

ووصف صنع الله في رسالة بالفيديو نشرت على صفحة المؤسسة بموقع فيسبوك، الوضع بـ"الخطير والكارثي"، موضحا أنّه "لا يوجد سوى ثلاثة مرافق لتخزين الوقود بالكامل في طرابلس بأكملها، ويمكن أن تبقى المدينة بدون البنزين والديزل والغاز إذا ما تواصل القصف والقتال".