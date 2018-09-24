ليبيا.. 115 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس

قالت وزارة الصحة الليبية الأحد إن الاشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في طرابلس على مدى شهر أسفرت عن مقتل 115 شخصاً على الأقل وإصابة 383 آخرين.



ويدور القتال بين اللواء السابع من بلدة ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس من جانب، وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي، وهما أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة، من جانب آخر.



وشن اللواء السابع وجماعات أخرى من خارج طرابلس هجوماً على العاصمة أواخر آب/أغسطس وسط حالة من الغضب بشأن تقارير عن الثروة والسلطة ونمط الحياة المترف لبعض قادة الجماعات المسلحة في طرابلس.



وعند خط الجبهة في منطقتي وادي الربيع وفاطمة الزهراء السكنيتين لا تزال المنازل المهدمة والمركبات المحترقة والمتاجر المدمرة والشوارع المهجورة شاهدة على شدة القتال.



من جهتها، قالت مدير قسم الإعلام في وزارة الصحة، وداد أبو النيران، لرويترز، إن "حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع لوجود حالات حرجة واستمرار القتال".



وتجوب المنطقة جماعات مسلحة محسوبة على حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، داخل مركبات مدرعة وعلى ظهر شاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات.



وأثر القتال على معظم محطات توليد الكهرباء في طرابلس وأصاب المطار الرئيسي في العاصمة بالشلل.



ولا يزال سكان جنوب طرابلس يتحملون وطأة القتال الداخلي واضطر كثيرون منهم إلى مغادرة منازلهم.



ولم تستجب كل الأطراف حتى الآن لدعوة حكومة الوفاق بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع من أيلول/سبتمبر.



وزاد التوتر بعد إعلان تحالف من عدة جماعات مسلحة، من بينها مجلس مصراتة العسكري، السبت، وقوفه إلى جانب اللواء السابع في القتال، مؤكداً رفضه لحكم الجماعات المسلحة داخل طرابلس.