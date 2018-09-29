الأمم المتحدة تدعو لاجتماع "رباعي" حول الصحراء

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، الألماني هورست كوهلر، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات تعقد يومي 4 و5 كانون الأول/ديسمبر بجنيف، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

وأوضحت هذه المصادر أنه تم توجيه رسائل الدعوة للأطراف الأربعة التي عليها أن ترد قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبالنسبة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا، أرسلت الدعوات إلى وزراء خارجية هذه الدول. ولم يعرف بعد مستوى الوفود التي يفترض أن تلتقي في سويسرا في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الأمم المتحدة على هذه المعلومات.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن اللقاء لن يكون "اجتماعا للتفاوض" بل عبارة عن "طاولة مفاوضات".

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين #المغرب والبوليساريو عقدت عام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف. وخلال السنة الحالية أعلنت الجزائر أنها ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب تطالب بها الرباط منذ زمن طويل.

وكان الموفد كولر وعد مطلع العام الحالي مجلس الأمن بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء.

وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء التي تبلغ مساحتها نحو 266 ألف كلم مربع، في حين يؤكد المغرب رفضه لأي حل يتجاوز الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

