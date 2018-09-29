ليبيا تريد أن تتحول المهمة الأممية إلى "مهمة دعم للأمن"

قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، مساء الجمعة، إن ليبيا تريد أن تتحول المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى "مهمة لدعم الأمن"، من دون أن يُحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشر قوات أممية لحفظ السلام.

وأضاف سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأولوية يجب أن تُعطى للأمن والاستقرار"، مشدداً على أن "هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة".

وتابع سيالة: "ندعو إلى أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمة لدعم أمن ليبيا واستقرارها".

كما رحب الوزير بـ"جهود بعثة الأمم المتحدة بقيادة مبعوث المنظمة الدولية غسان سلامة والتي أتاحت التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار" في الآونة الأخيرة لوضع حد لشهر من المعارك الدموية في جنوب طرابلس.

وقال سيالة: "ندعو الأطراف المعنيين إلى احترام" هذا الاتفاق، مشدداً على أن "المؤسسات والسلطات القضائية الوطنية والدولية ستُلاحق مرتكبي تلك الهجمات المأسوية".

