بالفيديو.. حظ عاثر لتمثال "امرأة عارية" في الجزائر

أعلن وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، الثلاثاء أن يد التخريب امتدت مجدداً إلى تمثال عين الفوارة في سطيف.



وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:" مرة أخرى، تمتد يد التخريب لتمثال عين الفوارة، حيث تمكّن مواطنون من إيقاف شخص حاول تدمير التمثال الذي يتوسط مدينة سطيف."





وأضاف أن القوى الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الجاني، وهو ملاحق قضائيا ويعاني من اضطرابات عقلية.

إلى ذلك، أكد أن التمثال أصيب بأضرار خفيفة، ستتم معالجتها، مثمناً تدخل المواطنين سريعاً لإنقاذ التمثال، الذي تعرض سابقاً لعملية تخريب أيضاً، من قبل متشددين.

