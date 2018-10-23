البرلمان الجزائري ينتخب رئیسه الجديد الأربعاء

ينتخب #البرلمان_الجزائري، يوم الأربعاء، 24 أكتوبر، في جلسة عامة رئیسا جديدا له خلفا للسعيد بوحجة.



وستخصص الجلسة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، للمصادقة على تقرير إثبات حالة شغور منصب رئیس المجلس الشعبي الوطني و بعدھا إنتخاب رئیس جديد للغرفة السفلى للبرلمان.



وتعكف الكتل الخمس التي طالبت من قبل بتنحیة #السعید_بوحجة، إلى حشد أعضائھا للمشاركة في الجلسة لكسب تصويت بالأغلبیة على مرشح توافقي لخلافة بوحجة.



استأنف البرلمان الجزائري، الأحد، أعماله بعد تجميد استمر حوالي أسبوعين، على خلفية الأزمة مع رئيسه سعيد بوحجة. وعقد البرلمان أول اجتماع بدون رئيسه الذي حلّ محلّه مؤقتا النائب الحاج العايب وهو المرشح الأبرز لخلافته، أعلن خلاله عن رفع التجميد بشكل كامل عن عمل لجان البرلمان، وإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية من أجل تحضيره لعرضه على النواب للمناقشة والمصادقة عليه.



وكانت أزمة البرلمان التي استمرّت 3 أسابيع، انتهت الخميس الماضي، بقرار مكتب البرلمان، خلع رئيسه سعيد بوحجّة وإعلان شغور منصبه، وذلك بسبب تعذّر العمل معه، بعد مطالبة أغلب النواب باستقالته، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل أشغال البرلمان.