روما:ماكرون يدرك استحالة إجراء انتخابات ليبية في ديسمبر

شكك #رئيس_الوزراء_الإيطالي #جوزيبي_كونتي بإمكانية إجراء #انتخابات_ليبية في ديسمبر المقبل، حيث ترى روما أنه لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد قبل استقرارها أمنيا.

وأضاف كونتي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون يدرك تماما استحالة إجراء انتخابات ليبية في موعدها المقرر.

وتتمسك فرنسا بمخرجات اتفاق باريس بشأن ليبيا وخاصة إجراء انتخابات ليبية في العاشر من ديسمبر المقبل، لكن إيطاليا المستعمر السابق الذي عاد للساحة لليبية بقوة تتشكك في قدرة البلاد على إجراء الاقتراع في الوقت المحدد.

رئيس الوزراء الإيطالي وفي حديث للصحفيين قال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك تماما استحالة إجراء الانتخابات حاليا.

تصريح يحيي خلافا ليبيا فرنسيا بذلك الشأن، فروما ترى ضرورة إتمام مسار المصالحة الشاملة في ليبيا وتحقيق الاستقرار قبل الاستحقاق الانتخابي.

وفي سبيل ذلك تخطط لاستضافة مؤتمر دولي في باليرمو الشهر المقبل بهدف مساعدة الليبيين على وضع أسس وأرضية لبسط الاستقرار كما تقول.

فيما تتمسك باريس بموقفها الساعي إلى الالتزام بالجدول الزمني للعملية السياسية والانتخابية، رغم تشكيك الحكومة الليبية والعديد من الأطراف الدولية في إمكانية الاقتراع وفقا لهذا الموعد نتيجة تدهور الوضع الأمني.