اختفاء مليارات الدولارات من حسابات القذافي ببنوك بلجيكا

تجنّبت المفوضية الأوروبية الرد بشكل مُباشر على ما يثار حول استخدام فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا لتمويل جماعات مسلحة في ليبيا، يأتي ذلك عقب كشف التحقيقات اختفاء مليارات الدولارات من حسابات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في المصارف البلجيكية.



ولم تقر مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بوجود خلل في تطبيق العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل دول في الاتحاد.



النائب العام البلجيكي من جهته وصف التحقيقات بالفضيحة الكبيرة، وأكد أنه فتح تحقيقاً موسعاً حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي، مضيفاً أن الأمم المتحدة تحقق أيضاً في تلك الوقائع، لا سيما بعد تأكيد مصدر أن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز سمح بسحب 3 إلى 5 مليارات يورو من فوائد الأصول الليبية المجمدة.