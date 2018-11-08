الأمم المتحدة: لا انتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018

يحتضن مجلس الأمن الخميس جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ليبيا، من من المنتظر أن يعلن المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة، خلال احاطة في مجلس الامن اليوم تأجيل موعد الانتخابات المقررة في ديمسبر المقبل إلى إشعار لاحق..

التطور الجديد في الأزمة الليبية يعطي الأفضلية للمقاربة الإيطالية في الحل السياسي، التي تدعو إلى مصالحة قبل تنظيم الانتخابات كما تدعو إليه فرنسا.



خطة المبعوث الأممي غسان سلامة الجديدة تركز على المصالحة وتحسين الوضع الاقتصادي بدل الانتخابات.. وهو ما يتماشى مع الرؤية الإيطالية للأزمة الليبية، التي تحتضن الأسبوع المقبل في مدينة باليرمو، اجتماعا لمناقشة خارطة الطريق الجديدة.



مراقبون يرون أن روما نجحت في تجسيد رؤيتها مقابل فشل معلن لباريس..التي تبدي تمسكها بتنظيم الانتخابات حتى لو تأخرت عن موعد العاشر من ديسمبر المقبل.