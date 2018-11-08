السبسي: لا خلاف بيني وبين رئيس الحكومة وأنا رئيس الدولة

أكد الرئيس التونسي القائد باجي السبسي أنه يحرص على تطبيق الدستور في مسألة الخلاف مع الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.



كما أكد في مؤتمر صحفي الخميس أن لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس الحكومة، مضيفاً "أنا رئيس الدولة وعليه احترام الموقع"



وأوضح يجب على رئيس الوزراء بكل ما يقرره اعلام رئيس الدولة، لكن ما جرى في مسألة التعديل الحكومي لم يكن كذلك.



كما شدد على أن مهمته تسيير عمل الحكومة وليس العمل على عرقلتها، مضيفاً أنه "يعمل وفق مفهوم الدولة ويرفض التفرد بالقرار."



إلى ذلك، أوضح مسألة التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد قائلاً:" لم أوافق على التعديل لأنني لم أكن على بينة من الأمر ولا أعرف شيئاً عن الوزراء الجدد"



وقال:" على الرأي العام أن يعي أن في تونس دولة قائمة تمشي وفق القوانين والدستور.



ووصف لأول مرة حكومة الشاهد الجديدة بحكومة الظل في إشارة إلى عدم شرعيتها، لكنه أضاف أنه إذا وافق عليها المجلس النيابي فلا مانع.



إلى ذلك، أكد أنه لا يقبل بالتوريث، مشدداً على أن اختيار المسؤولين في تونس يتم عبر الانتخابات.