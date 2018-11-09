الأمم المتحدة: انتخابات ليبيا في الربيع المقبل

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها من أجل #طرابلس لقيت نجاحا وقبولا.



وأضاف سلامة أثناء حديثه في جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم في نيويورك لبحث تطورات الأزمة الليبية أنه يشعر بتحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.



وتابع أن 80% من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات.



وأكد سلامة أن المؤتمر الوطني يجب أن يعقد قبل نهاية العام، والانتخابات في الربيع المقبل.



وأشار سلامة إلى أن التهديد بفرض عقوبات كان له أثر إيجابي على الوضع الأمني.



ولفت إلى أن مؤتمر إيطاليا فرصة للدول من أجل دعم وتدريب قوات الأمن الليبية.



من جهة أخرى، نوه سلامة إلى أن مجلس النواب لم يتحمل المسؤولية بجدارة.



مؤسسات أمنية موحدة



من جهته، قال منصور العتيبي مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة إنه يجب دعم إنشاء مؤسسات أمنية موحدة في ليبيا.



أما المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتير، فركز على أولوية توحيد القوات الليبية تحت السلطة المدنية.



وأكد على أن مؤتمر باليرمو فرصة لدعم جهود سلامة للحل السياسي في ليبيا.



وقف كامل لإطلاق النار



إلى ذلك، قال مندوب بريطانيا ماثيو ريكروفت، إن المشاركة الليبية في مؤتمر باليرمو يجب أن تمثل الجميع.



أما مندوب السويد أولوف سكوغ، فقد أكد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل كامل.



وأعلن دعم بلاده للمؤتمر الوطني الليبي الذي دعا إليه سلامة.