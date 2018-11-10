المغرب.. السجن 12 سنة لبوعشرين لإدانته باعتداءات جنسية

حكم القضاء المغربي في المرحلة الابتدائية، #توفيق_بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" بـ12 عاما من السجن النافذ، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم مغربي.

ففي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، أدان القضاء المغربي توفيق بوعشرين بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. من جهة ثانية، برأ القضاء المغربي توفيق بوعشرين من تهمة الاتجار في البشر.

كما حكمت المحكمة على بوعشرين بدفع تعويضات لضحاياه: 500 ألف درهم مغربي لأسماء الحلاوي، و300 ألف درهم مغربي لكل من سارة المرس وخلود الجابري ونعيمة الحروري ووداد ملحاف، و100 ألف درهم مغربي لصالح وصال الطالع وصفاء زروال وكوثر فال.

واستمرت محاكمة بوعشرين 8 أشهر، وانتدت على أكثر من 70 جلسة.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت بوعشرين في شهر فبراير/شباط الماضي من مكتبه في مقر جريدة "أخبار اليوم" في مدينة الدار البيضاء.

وقضت المحكمة في حكمها ضد توفيق بوعشرين بإتلاف الأقراص المدمجة وكل الدعامات الرقمية التي خزنت مشاهد العلاقات الجنسية بين بوعشرين وضحاياه.

وكانت النيابة العامة المغربية وجهت اتهامات بارتكاب جرائم جنسية ضد 8 ضحايا جرى تصويرهن في 50 مقطع فيديو.