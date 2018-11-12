رئيس وزراء إيطاليا: حفتر قد يشارك في باليرمو

توقع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي حضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر للمشاركة في مؤتمر يعقد في مدينة باليرمو بشأن ليبيا مؤكدا ان بلاده لن تملي الحلول على ليبيا.

وتعليقا عن الموقف الفرنسي قال كونتي إن بلديهما تتشاركان نفس وجهات النظر والأهداف بشأن الملف الليبي.

هذا وينطلق الاجتماع الدولي في مدينة باليرمو الإيطالية لبحث الازمة الليبية، وبرلمانيون وساسة ليبيون قللوا من أهمية المؤتمر معتبرين ان الحل يكمن اولا بتعديل الاتفاق السياسي ليشمل جميع الاطراف.

هذا فيما تعول دول غربية على المؤتمر حيث من من المتوقع أن يقفز إنتاج ليبيا النفطي الى الضعف إذا استطاع المجتمعون الوصول إلى حل للأزمة المتواصلة منذ سنوات..



