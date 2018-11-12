حفتر يصل إلى باليرمو لحضور مؤتمر بشأن ليبيا

وصل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى مدينة باليرمو لحضور مؤتمر بشأن #ليبيا.

وكان مصدر دبلوماسي إيطالي قد أكد الاثنين، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في طريقه إلى مدينة باليرمو لحضور مؤتمر تستضيفه إيطاليا لمناقشة خطة للسلام في ليبيا.

وتتجه أنظار الليبيين إلى مدينة باليرمو الإيطالية، حيث يعقد المؤتمر بحضور كل أطراف الصراع الليبي، بهدف إيجاد حل ينتشل البلاد من أزمة تستمر بالتأجّح منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 7 سنوات.

ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب الخصوم الليبيين، وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيسا البرلمان والمجلس الأعل للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة لليبيا، وعلى رأسها مصر ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى روسيا، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وذلك في خطوة عملت إيطاليا من ورائها على إظهار دعم المجتمع الدولي الكامل لانتقال ليبيا نحو دولة آمنة ومستقرة.

وبين التشاؤم والتفاؤل، تأرجحت توقعات المحللين والمراقبين الليبيين لمخرجات هذا المؤتمر، وفرص نجاحه في الوصول إلى توافق جديد بين أقطاب النزاع الليبي، يكون مفتاح حل للأزمة الليبية.